Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrer lässt schwerverletzte Radfahrerin zurück

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Oldentrup- Am Mittwoch, 09.07.2025, erlitt eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwere Verletzungen. Ein beteiligter Unbekannter half ihr auf, um anschließend zu flüchten.

Eine 63-jährige Bielefelderin war gemeinsam mit ihrem 62-jährigen Ehemann gegen 17:15 Uhr auf einer Fahrradtour. Sie fuhren mit ihren Pedelecs hintereinander von der Bechterdisser Straße - zwischen der Hillegosser Straße und der Mittelbrede - in den Park, auf den Weg Zu den Teichen. Nach circa 200 Metern beabsichtigten sie, an einer Bank anzuhalten. In dem Augenblick überholte ein Radfahrer die 63-Jährige mit hoher Geschwindigkeit rechts und touchierte das Lenkrad des Fahrrades der Frau, so dass diese nach links in den Graben stürzte. Zunächst hielt der Unbekannte an und half gemeinsam mit dem Ehemann, der Gestürzten aus dem Graben. Der 62-Jährige stützte seine schwerverletzte Frau, um zur Benachrichtigung eines Rettungswagens gemeinsam in Richtung Bechterdisser Straße zu gelangen. Der Mann fuhr ebenfalls in die Richtung, war jedoch dann bei der Ankunft an der Bechterdisser Straße nicht mehr zu sehen, sondern hatte sich unbemerkt entfernt.

Der Gesuchte soll zwischen 50 und 60 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank sein. Er trug blaue Kleidung sowie eine Brille und fuhr ein weißes E-Bike mit dünnen Rahmen und Mittelmotor.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell