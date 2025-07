Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb von 66 Packungen Parmesan gefasst

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Am Samstag, 12.07.2025, scheiterte ein Ladendieb bei dem Versuch, mit 66 gestohlenen Packungen Parmesan zu entkommen.

Eine Kassiererin eines Discountmarktes an der Amtmann-Bullrich-Straße bemerkte um 19:20 Uhr einen Mann, der mit einem gefüllten Rucksack und einer Tüte ohne zu etwas zu bezahlen, den Kassenbereich passierte. Sie sprach ihn an und zog an dem Rucksack, wobei zwölf Hartkäsepackungen herausfielen. Der Mann riss sich los und flüchtete aus dem Geschäft.

Eine Kundin nahm die Verfolgung des Ladendiebs in Richtung Heepen Innenstadt auf und informierte die Polizei. Anhand der von der Zeugin durchgebenden Fluchtrichtung und der Personenbeschreibung des Diebes konnten Streifenbeamten den Täter wenig später an der Salzufler Straße, nahe der Straße Hassebrock, vorläufig festnehmen. Der 44-Jährige hatte auf der Flucht das Diebesgut versteckt. Polizisten fanden bei der Absuche die Beute in einem Rucksack verstaut in einer Hecke verstreckt. Die Ware wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den polizeibekannten 44-jährigen Dieb aus Bad Salzuflen eingeleitet.

