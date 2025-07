POL-BI: LKW bei Unfall aufgerissen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter sind in ein Firmenbüro an der Eckendorfer Straße, Höhe Karolinenstraße, eingebrochen. Sie entkamen ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand nutzten die unbekannten Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Firmengebäude zu gelangen. Anschließend verließen sie das Büro ohne Beute in eine unbekannte Richtung. Der ...

mehr