Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuch sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen scheitert

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Am Samstag, 12.07.2025, versuchte ein betrunkener Autofahrer, durch einen Park in Sennestadt, einem Streifenwagen davonzufahren. Die Fahrt endete, als der Mann mit seinem VW Sharan an der Vennhofallee gegen eine Verkehrsinsel prallte.

Gegen 01:40 Uhr kam den Streifenbeamten der VW auf der Elbeallee mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Als sie ihren Streifenwagen wendeten, bog der VW-Fahrer von der Elbeallee in einen Fußweg ab. Auf das eingeschaltete Blaulicht und die Signale zum Anhalten reagierte der Fahrer nicht, beschleunigte und fuhr durch einen Park.

Am Ende eines Fußwegs bog er auf die Rheinallee, in Richtung Vennhofallee, ab. Bei dem Versuch, auf die Vennhofallee, in Richtung Sennestadtring, zu fahren, wurde die Ölwanne des VW Sharan bei einem Anstoß gegen eine Verkehrsinsel aufgerissen. Zudem platzten beide linken Reifen und die Airbags lösten aus.

Aus dem Auto stiegen ein 20-jähriger Bielefelder und sein Beifahrer. Beide blieben unverletzt. Der Fahrer gab zu, Alkohol getrunken zu haben. Später entnahm ihm eine Ärztin auf der Polizeiwache Süd eine Blutprobe. Die Polizisten zeigten ihn wegen einer Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses und eines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit an. Sie stellten seinen Führerschein sicher.

Den Sachschaden an der Verkehrsinsel und dem VW Sharan schätzten die Beamten auf 10.200 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell