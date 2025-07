POL-BI: Einbruch durch gekipptes Fenster

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Frankfurt/Main- Ein 27-jähriger Bielefelder konnte am Dienstag, 08.07.2025, in einem Zug in Frankfurt (Main) festgenommen werden, nachdem dieser sich auf eine bereits Monate zuvor ergangene Strafantrittsladung nicht gestellt hat. Der Bielefelder wurde im August 2024 wegen gewerbsmäßigen Betruges in 24 Fällen zu einer ...

