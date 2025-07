Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger nutzen Messengerdienst einer Videoplattform

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Die Polizei Bielefeld warnt vor Betrügern, die über einen Messengerdienst einer Videoplattform Opfer animieren, Geld gewinnbringenden anzulegen. Auszahlungen erfolgen nicht.

Ein 21-jähriger Bielefelder erhielt in einem Messengerdienst einer Videoplattform von einer, auf dieser Plattform recht bekannten, weiblichen Person eine Nachricht. Diese schlug dem Bielefelder vor, über eine Investition in Kryptowährung schnelles Geld zu machen. Das investierte Geld sollte an Besitzer von Kryptowährung gezahlt werden und der Bielefelder dann über eine Gewinnsteigerung der Besitzer der Kryptowährung Provision erhalten.

Über einen Link wurde der Bielefelder an eine Firma weitergleitet, auf dessen Plattform die weitere Konversation lief. Das Opfer wurde überzeugt, über ein Bezahlsystem Guthabenkarten von Apple-Pay zu erwerben und die Beiträge an die Firma zu überweisen. Zudem erwarb er vermeintlich Kryptoanteile über eine Handelsplattform für Kryptowährung. Bei dem Versuch des Bielefelders, sich Gewinne auszahlen zu lassen, wurden von den Betrügern weitere Geldforderungen für angeblich angefallene Gebühren erhoben. So kam es zu keiner Geldauszahlung.

Der Bielefelder schöpfte Verdacht, recherchierte im Internet und erstattete anschließend bei der Polizei eine Strafanzeige.

Vorsicht, wenn Sie von Ihnen unbekannten Personen kontaktiert und aufgefordert werden, Geld anzulegen! Seien Sie kritisch bei dem Versprechen hoher Gewinne und recherchieren Sie zunächst, bevor Sie Geld investieren. Prüfen Sie die Seriosität des Anbieters: Informieren Sie sich im Internet über Warnungen oder Beschwerden zu der Plattform. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet auf ihrer Website Informationen zu unseriösen Anbietern.

