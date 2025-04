Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall: PKW gegen Laterne

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 19:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bundesallee / Bahnhofstrasse. Dabei ist ein PKW frontal mit einer Laterne zusammengestoßen. Die beiden Insassen des PKW wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Wuppertaler Krankenhaus transportiert. Die für die Straßenbeleuchtung zuständige Fachfirma wurde durch die Feuerwehr mit einem Feuerwehrkran und einer Drehleiter beim zum bodenbringen des stark beschädigten Laternenmasten unterstützt. Das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Bundesallee war für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell