Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen melden PKW-Aufbrecher - Festnahme

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Am Donnerstag, 17.07.2025, informierten aufmerksame Beobachter die Polizei über zwei flüchtige Täter. Polizisten konnten die beiden PKW-Aufbrecher vorläufig festnehmen.

Zeugen fiel gegen 08:10 Uhr an der Beckhausstraße ein verdächtiger Mann auf. Sie sahen, wie dieser mit einem Gegenstand die Scheibe eines, nahe der Straße Am Lehmstich, geparkten PKW Skoda einschlug und in das Fahrzeug griff. Ein etwas entfernt stehender Mann beobachtete während der Tat die Umgebung. Als die Beobachter ihr Handy zückten, um die Täter zu filmen, bemerkte dies der Begleiter und warnte den Täter. Beide flüchteten gemeinsam zu Fuß über die Beckhausstraße in Richtung Kreisverkehr und weiter in Richtung stadtauswärts. Die Zeugen riefen die Polizei und gaben die Personenbeschreibung der beiden flüchteten Männer sowie die Fluchtrichtung durch. Noch in Tatortnähe konnten Streifenbeamte die beiden Beschriebenen vorläufig festnehmen.

Der 37-Jährige, der die Scheibe eingeschlagen hatte, sowie der 42-Jährige, der das Umfeld beobachtet hatte, sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache konnten die Täter mit polnischer Staatsangehörigkeit die Wache verlassen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

