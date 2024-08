Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von TÜV-Plaketten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Laufe des Tages des 02.08.2024 wurde an einem PKW der Marke Dacia, welcher auf dem Gelände der Tankstelle des Globus geparkt war, die HU-Plakette entwendet.

Bereits am 25.07.2024 kam es zu einer ähnlich gelagerten Tat auf dem Mitfahrerparkplatz Süd neben der Bundesstraße 39 in Neustadt/W. Hier wurden an zwei nebeneinander geparkten PKWs die jeweiligen hinteren Kennzeichenschilder entwendet. Auch hier dürfte das Ziel der Entwendung die HU-Plakette gewesen sein.

Sollte es Zeugen oder Geschädigte geben, welche zur weiteren Identifizierung des Täters beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell