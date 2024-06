LPI-EF: Alkohol, du böser Geist...

Sömmerda (ots) - Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei am Sonnabend den Aufbruch von drei Garagen in Sömmerda. Unbekannte Täter hatten die Garagen aufgebrochen, aus zweien aber nichts entwendet. Aus der dritten Garage nahmen die Täter Schrauben und Schraubendreher im Wert von 50,- EUR mit. An den Garagen entstand ein Sachschaden von 350,- EUR. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Sömmerda unter Nennung der Nummer 0154451/2024 entgegen. (FR) Rückfragen bitte ...

