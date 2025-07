Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Unfall mit schwerverletzter Beifahrerin auf der A 2 gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gütersloh- Rheda-Wiedenbrück- BAB 2- Am Sonntag, 20.07.2025, erlitt die Beifahrerin eines PKW bei einem Zusammenstoß mit einem LKW schwere Verletzungen.

Gegen 05:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus Oberhausen den mittleren Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück kam es zum Zusammenstoß mit einem, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW eines 41-Jährigen aus Polen. Der BMW-Fahrer gab an, dass der LKW unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sei und es so zu dem Unfall gekommen sei. Der LKW-Fahrer gab an, dass der BMW-Fahrer ihm aufgefahren sei.

Die 18-jährige Beifahrerin aus Finsterwalde erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten BMW ab.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des BMW mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Um 07:20 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

