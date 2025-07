Polizei Bielefeld

POL-BI: Kraftfahrzeugrennen endet in Hecke

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck- Herford- Spenge- In den frühen Stunden des Montags, 21.07.2025, fassten Polizisten einen angetrunkenen und unter Drogen stehenden PKW-Fahrer, der vergeblich versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 03:50 Uhr auf der Jöllenbecker Straße, in der Nähe der Straße Im Langen Siek, ein VW T-Cross auf. Die Polizisten hatten den PKW zuvor an einer Tankstelle gesehen und entschieden sich, den Fahrer zu kontrollieren. Sie gaben dem vorausfahrenden VW-Fahrer auf Höhe der Amtsstraße Anhaltezeichen. Zunächst erweckte es den Eindruck, dass der Fahrer anhalten wolle. Unvermittelt beschleunigte der VW-Fahrer jedoch sein Fahrzeug und versuchte, über die Spenger Straße in Richtung Spenge zu flüchten. Die Streifenwagenbesatzung schaltete Blaulicht und Martinshorn ein und folgte ihm. Der VW-Fahrer beschleunigte auf der Flucht bis nach Spenge seinen T-Cross auf über 120 km/h und nutzte bei der Durchfahrt der Kurven die Gegenfahrbahn. Die Flucht ging in Spenge weiter mit überhöhter Geschwindigkeit über die Mühlenburger Straße und Hamfeldstraße unter Missachtung der Vorfahrtsregeln. An der Einmündung Hamfeldstraße/ Bussche-Münch-Straße kam der VW aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, bei dem Abbiegeversuch nach rechts, nach links von der Fahrbahn ab und landete in einer Hecke.

Die Polizisten konnten den 39-jährigen Fahrer aus Spenge, der sich mit seinem VW in der Hecke festgefahren hatte, am Unfallort vorläufig festnehmen. Ein Alkohol- sowie Drogenvortest des Spengers verliefen positiv. Unterstützungskräfte der Polizei Herford übernahmen die Unfallaufnahme.

Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin dem 39-Jährigen Blutproben. Der VW wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Strafverfahren wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen sowie Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss und infolge Genuss anderer berauschender Mittel wurden eingeleitet.

