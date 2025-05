Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Für Sexualstraftäter klickten die Handschellen in Bremen - Bundespolizei nimmt Gesuchten im Hauptbahnhof fest.

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 20.05.2025 / 16:00 Uhr

Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten den Tatverdächtigen einer sexuellen Belästigung und veranlassten die Festnahme des Mannes. Der Fahndungstreffer gelang den Bundespolizisten, obwohl die Tatzeit bereits mehr als ein Jahr zurückliegt.

Am Dienstagnachmittag beobachteten Beamte der Bundespolizeiinspektion Bremen den Reiseverkehr im Bremer Hauptbahnhof. Gegen 16 Uhr fiel einer Zivilfahnderin dabei unter den Reisenden ein 26-jähriger Guineer auf. Sie erkannte den Mann als einen bisher unbekannten Tatverdächtigen einer Sexualstraftat von einem Fahndungsfoto. Die Fahnder riefen zur Unterstützung die sogenannte "Quattro-Streife", also die Kooperationsstreife aus Bundes- und Landespolizei sowie DB Sicherheit und Ordnungsamt hinzu, welche den Mann vorläufig festnahm.

Als bisher unbekannter Tatverdächtiger wurde er aktuell gesucht, weil er im Herbst 2023 eine 16-Jährige nach einem Discobesuch in Bremen bedrängt und belästigt haben soll. Als die junge Frau am Bahnsteig auf ihren Zug wartete, habe er sich neben sie gesetzt und sie mehrfach anzüglich angefasst. Auch während der Bahnfahrt von Bremen in Richtung Bremerhaven hatte der Mann laut Zeugen nicht lockergelassen, die 16-Jährige geküsst und diese, als sie sich wehrte, sogar gebissen. Er habe die Jugendliche zudem am Arm gepackt und versucht sie in eine Zugtoilette zu drängen.

Ein anderer Fahrgast schritt jedoch ein und verhindert mutmaßlich noch Schlimmeres. Dem damals 43-jährigen Beverstedter war es gelungen, den Täter von der jungen Frau zu trennen und ihn beim Halt am Bahnhof Ritterhude aus dem Zug zu drängen. Die kurz darauf eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief damals allerdings erfolglos. Der mittlerweile 44-jährige Beverstedter wurde für diese Zivilcourage geehrt. (Siehe dazu Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 21.05.2025).

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen in Bremen wohnhaften Mann, der bereits straffällig geworden und für die Polizei kein Unbekannter war: So hatte er unter anderem noch eine mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen untermauerte Geldstrafe von 570,- Euro wegen gefährlicher Körperverletzung zu zahlen.

Obwohl er sich im Herbst 2023 unmittelbar nach der Tat noch der Polizei entziehen konnte, muss er sich nun auch wegen der sexuellen Belästigung im Zug verantworten. Dazu sagt der stellvertretende Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Bremen, Carsten Kreimer: "Ich danke den eingesetzten Beamten für ihre Beharrlichkeit. Der Einsatzerfolg ist herausragend. Nach über einem Jahr intensiver Ermittlungen freut es uns besonders, dass wir die gesuchte Person eindeutig identifizieren und festnehmen konnten."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell