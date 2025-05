Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zwei Festnahmen am Kreuzfahrtschiff - Bundespolizei verhaftet gesuchte Männer

Bremen (ots)

Bremerhaven, Kreuzfahrtterminal, 15.05.2025 / 11:00 Uhr

Bundespolizisten nahmen Donnerstagmittag zwei gesuchte Männer im Kreuzfahrtterminal Bremerhaven vorläufig fest. Die beiden 24 Jahre und 36 Jahre alten Männer waren Besatzungsmitglieder eines Kreuzfahrtschiffes.

Zunächst kontrollierten die Beamten den 24-Jährigen, der nach dem Anlegen des Schiffs in Bremerhaven zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle erschienen war. Beim Abgleich seiner Personalien im Fahndungssystem kam heraus, dass er seit mehreren Wochen vom Amtsgericht Karlsruhe wegen Verbreitung und Besitz von kinderpornografischen Inhalten mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der deutsche Staatsangehörige, der als Crewmitglied auf dem Kreuzfahrtschiff beschäftigt war, hatte sich zuvor offenbar einige Zeit im Ausland aufgehalten. Da die Justiz dem Mann nicht habhaft wurde, wurde er nun mittels Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizisten lieferten den Gesuchten in die Bremerhavener Haftanstalt ein. Von dort soll er nach Karlsruhe überstellt werden.

Wenig später erschien ein 36-Jähriger im Kreuzfahrtterminal zur Ausreisekontrolle. Er wollte als neues Besatzungsmitglied auf demselben Schiff anheuern. Auch in diesem Fall stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann aus Hannover ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Hannover wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Der Hannoveraner hatte eine Geldstrafe in Höhe von mehr als 1.300 Euro nicht beglichen. Kurzerhand half ihm ein Bekannter aus und zahlte die Geldstrafe bei der Polizei in Hannover ein. Die Bremerhavener Beamten gestatteten dem 36-Jährigen anschließend die Ausreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell