Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Dieb beim Verkauf von Stehlgut erwischt - Festnahme durch Bundespolizei

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 14.05.2025 / 14:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag schnappten Fahndungsbeamte der Bremer Bundespolizei einen Dieb, der seine Beute am Bremer Hauptbahnhof verkaufen wollte. Wie sich herausstellte, war der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach straffällig geworden.

Gegen 14:00 Uhr beobachteten die Zivilbeamten, dass der 44-Jährige einem anderen Mann einige Gegenstände aus seiner Sporttasche zeigte und offenbar zum Verkauf anbot. Uniformierte Kräfte der Bundespolizei wurden hinzugezogen, um den Mann zu kontrollieren. Die Streife stellte fest, dass dieser diverse noch originalverpackte Toniefiguren, Parfümflaschen und Kosmetikartikel in einem Wert von über 600 Euro bei sich hatte. Ein Abgleich seiner Personalien im Fahndungscomputer brachte zudem ans Licht, dass der 44-Jährige bereits vom Amtsgericht Rotenburg (Wümme) mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Gesuchte ist 2019 wegen Diebstahls und Urkundenfälschung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Da er jedoch während seiner Bewährungszeit erneut straffällig geworden war, muss er nun zum Zwecke der Strafsicherung in Haft. Die Bundespolizisten lieferten den Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Bremer Justizvollzugsanstalt ein.

Auf den 44-Jährigen kommt nun noch ein weiteres Strafverfahren zu: Die Bundespolizisten ermittelten, dass Teile der zum Verkauf angebotenen Gegenstände wenige Tage zuvor bei einem Diebstahl aus einer Apotheke in Zeven entwendet worden waren.

