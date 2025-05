Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schlafend im Gleis gelegen - 29-Jähriger verursacht Streckensperrung

Bremen (ots)

Bahnhof Meckelfeld, 14.05.2025 / 14:06 Uhr

Offenbar berauscht nach dem Konsum von Marihuana legte sich ein 29-Jähriger in der Nähe des Bahnhof Meckelfeld am Mittwochnachmittag ins Gleis und schlief ein. Der Vorfall führte zu einigen Zugverspätungen.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge bemerkte der Lokführer eines Güterzuges gegen 14:06 Uhr auf seiner Fahrt in den Rangierbahnhof Maschen auf Höhe des Bahnhofs Meckelfeld eine Person, die im Nachbargleis lag. Der Lokführer veranlasste daraufhin umgehend eine Streckensperrung und informierte die Lüneburger Bundespolizei. Anschließend stoppte er seinen Zug und ging in Richtung des im Gleis liegenden Mannes. Da dieser auf Ansprache verwirrt und orientierungslos wirkte, nahm er ihn sicherheitshalber mit in den Führerstand des Zuges und wartete dort auf die Bundespolizisten. Im Zug angekommen schlief der 29-Jährige sofort wieder ein.

Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass er in einer nahegelegenen Gartenanlage einen Joint geraucht habe. Durch den Konsum des Marihuanas habe er nicht mehr gewusst, wo er sich befand und sich schlafen gelegt. Er habe nicht bemerkt, dass er sich dabei ins Gleis gelegt hatte. Die Bundespolizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des unerlaubten Aufenthaltes im Gleis ein und belehrten den Mann eindringlich über die Gefahren auf Bahnanlagen. Aufgrund des Vorfalls war die Bahnstrecke für einige Minuten gesperrt. Dies führte bei 18 Zügen zu insgesamt 267 Verspätungsminuten.

