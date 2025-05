Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Illegales Straßenrennen auf der Autobahn

BAB6, Kaiserslautern West (ots)

Gleich mehrere Mitteilungen über ein illegales Straßenrennen erreichten die Polizei am Donnerstagvormittag. Nach bisherigen Erkenntnissen, waren an dem Rennen mindestens drei Fahrzeuge über eine längere Strecke beteiligt. Zunächst fielen die drei PKW im Bereich der BAB63 Höhe Kirchheim-Bolanden aufgrund ihrer rasanten Fahrweise auf. Kurz darauf meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer wie zwei der drei Fahrzeuge, die BAB6 mit überhöhter Geschwindigkeit befuhren. Es sei außerdem immer wieder zu waghalsigen Überholmanövern durch die Raser gekommen. Das Rennen erstreckte sich bis ins angrenzende Saarland. Auf die Fahrer der PKW kommt eine Strafanzeige aufgrund des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu. Die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

