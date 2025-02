Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Schulbus in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 18.02.2025 ereignete sich gegen 07:00 Uhr in der Baustraße an der Einmündung Hufelandstraße in Wolgast ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Schulbus, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte der 65-jährige Fahrer eines Pkw Skoda an der Ampel Hufelandstraße nach rechts in die Baustraße in Richtung Schule abzubiegen. Möglicherweise übersah der Skodafahrer, dass die zuvor grüne Ampel bereits auf Rot umgesprungen war und fuhr trotzdem los. Dabei fuhr er jedoch geradeaus und kollidierte mit der Seite eines Schulbusses, der gerade während einer Grünphase von der Baustraße nach links in die Hufelandstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand am Bus und am Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Im Schulbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt der Busfahrer und vierzehn Schüler, von denen niemand verletzt wurde. Der 65-jährige Pkw-Fahrer hingegen erlitt bei dem Unfall leichte Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht.

Warum der 65-Jährige eine rote Ampel überfuhr und mit dem Bus kollidierte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wegen des Verdachts möglicher körperlicher Mängel wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell