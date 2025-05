Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei stellt mutmaßliche Diebesbande am Bremer Rangierbahnhof

Bremen (ots)

Bremen, Walle, Rangierbahnhof, 19.05.2025 / 01:55 Uhr

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Diebstählen von hochwertigen Autoteilen von über Nacht im Bremer Rangierbahnhof abgestellten Transportzügen. In der Nacht von Montag auf Dienstag stellten Bundespolizisten nun ein verdächtiges Trio im Pappelweg in unmittelbarer Nähe zu auf den angrenzenden Bahngleisen abgestellten Autotransportzügen.

Das Trio hatte noch kurz versucht mit einem weißen Transportfahrzeug vor dem zivilen Polizeifahrzeug davonzufahren, doch als Haltesignal und Blaulicht eingesetzt wurden, unterließ man weitere Fluchtversuche. Die anschließende Kontrolle wurde auch von einem Diensthund der Bundespolizei abgesichert.

Bei der Kontrolle der Personen im Fahrzeug wurde festgestellt, dass es sich um bereits amtsbekannte Diebe von Autoteilen aus Bremen handelte und sich im Fahrzeug auch das nötige Werkzeug zum Abmontieren von Autoteilen befand.

Der 46jährige Weißrusse, der 47jährige Deutsche und die 42jährige Deutsche äußerten sich gegenüber der Polizei nicht zum Tatvorwurf des bandenmäßigen Diebstahls. Zwei von Ihnen wurden bereits von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen begangener Delikte gesucht und beim Fahrer des Transporters besteht zudem auch der Verdacht, dass dieser das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Von der mutmaßlichen Diebesbande wurden neue Fotos und Fingerabdrücke genommen und es wurde außerdem eine Blutprobe des Fahrzeugführers angeordnet. Die Bundespolizei führt nun ein Strafverfahren wegen bandenmäßigem Diebstahl und ermittelt welche der bisherigen Diebstähle auf das Konto des Trios gehen könnten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell