Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Duisburg in Bielefeld.

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - Wie berichtet gerieten in der Nacht auf Samstag, 19.07.2025, mehrere Personen vor einer Diskothek an der Duisburger Straße in Brackwede in eine Auseinandersetzung.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hat sich der Gesundheitszustand des 16-jährigen aus Halle/Westfalen stabilisiert. Es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Im Rahmen der mit Hochdruck geführten Ermittlungen konnte bei Durchsuchungsmaßnahmen noch am 19.07.2025 die mutmaßliche Tatwaffe gefunden werden. Durch Kräfte der Bereitschaftspolizei wurde der Bereich um die Fluchtstrecke der drei vorläufig Festgenommenen abgesucht. Hierbei konnte in der Kleingartenanlage ein Messer aufgefunden werden. Die kriminaltechnische Untersuchung dauert derzeit noch an.

Gegen den 18-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen aus Leopoldshöhe hat sich der Tatverdacht erhärtet. Er wurde am Sonntag, den 20.07.2025, dem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser verkündete den Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen.

Gegen den ebenfalls vorläufig festgenommenen 16-jährigen aus Leopoldshöhe und den 18-jährigen aus Lage konkretisierte sich der Tatverdacht nicht. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Hintergründe zu der Tat sind weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen, beteiligten Personen sowie Bild- und Videomaterial der Tat an die MK "Duisburg" unter 0521 / 545-0 zu wenden.

Link zur 1. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6079932

