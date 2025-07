POL-BI: Mann gibt Schüsse mit einem Luftgewehr aus einem Wohnhaus ab - Polizeieinsatz in Bielefeld - Heepen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Am Donnerstag, 17.07.2025, informierten aufmerksame Beobachter die Polizei über zwei flüchtige Täter. Polizisten konnten die beiden PKW-Aufbrecher vorläufig festnehmen. Zeugen fiel gegen 08:10 Uhr an der Beckhausstraße ein verdächtiger Mann auf. Sie sahen, wie dieser mit einem Gegenstand die Scheibe eines, nahe der Straße Am Lehmstich, geparkten PKW Skoda einschlug und ...

mehr