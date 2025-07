POL-EU: Versuchter Einbruch in Turnhalle

Euskirchen (ots) - Am Montag (7. Juli) betrat ein 33-jähriger Mann aus Weilerswist um 11.30 Uhr widerrechtlich eine Bankfiliale in der Alleestraße in Euskirchen, obwohl ihm für diese Filiale bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen worden war. In der Bank trat der Mann den Mitarbeitern gegenüber äußerst aggressiv auf und bedrohte sie. Der 33-Jährige war in Begleitung einer 19-Jährigen aus Blankenheim. Auch die Frau drohte den Mitarbeitern, verließ ...

