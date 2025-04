Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Grün und nicht Blau

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten des Verkehrsdienstes stoppten am Dienstag, 15.04.2025, einen E-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen.

Gegen 15:50 Uhr fiel Polizeibeamten des Verkehrsdienstes an der Nowgorodstraße der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs auf, der auf dem Radweg in Richtung Joseph-Masolle-Straße unterwegs war. An dem E-Scooter befand sich ein blaues Versicherungskennzeichen, jedoch hätte sich jetzt ein grünes daran befinden müssen.

Die Beamten hielten den 21-jährigen Fahrer aus Bielefeld an. Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass ein Versicherungsschutz bis zum 28.02.2025 für den E-Scooter bestand, jedoch kein Versicherungsschutz ab dem 01.03.2025. Der 21-Jährige hatte vergessen, einen neuen Versicherungsvertrag abzuschließen.

Denken Sie daran, dass Versicherungskennzeichen für Ihre Fahrzeuge jedes Jahr Ende Februar auslaufen und Sie ab März eine neue Versicherung sowie ein neues Kennzeichen benötigen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell