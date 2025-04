Polizei Bielefeld

POL-BI: Anlieferverkehr beim Umweltbetrieb kontrolliert: Zahlreiche Verstöße

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Mittwoch, 26.03.2025, führte die Polizei Bielefeld, zusammen mit dem Zoll und der Stadt Bielefeld einen großen Einsatz zu Abfall- und Umweltdelikten an der Herforder Straße durch. Es wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

In der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr lag der Fokus der Kontrollen auf der Überprüfung von Fahrzeugen im gewerblichen Anlieferverkehr. Kontrolliert wurden insbesondere der technische Zustand der Fahrzeuge, die Fahrtüchtigkeit der Fahrenden sowie die ordnungsgemäße Ladungssicherung. Der Zoll führte zudem Überprüfungen zu Beschäftigungsverhältnissen durch.

Insgesamt wurden 56 Personen und 38 Fahrzeuge - darunter Pkw mit Anhängern sowie Lkw bis 12 Tonnen - kontrolliert. Dabei stellten die Behörden Verstöße im Bereich der Abfallentsorgung, den Transportvorschriften, den Sozialvorschriften, dem Gefahrgutrecht und dem Straßenverkehrsgesetz fest.

Ein 25- und ein 24-jähriger Bielefelder versuchten das Gelände des Umweltbetriebs mit ihrem Fahrzeug zu verlassen, als sie die Kontrolle bemerkten. Die Polizisten ermittelten, dass sie als vermeintliche Privatkunden kostenlos Sperrmüll abgeben wollten. Offenbar arbeiteten sie aber illegal für ein Bielefelder Unternehmen, das kostenpflichtige Entrümpelungen anbietet.

Ein Bielefelder Garten- und Landschaftsbaubetrieb hatte nicht deklarierte Farben und Lacke von Kunden auf dem Anhänger, die unerlaubt mit dem Restmüll entsorgt werden sollten. Ein Altgeräte-Abholer hatte zudem zahlreiche Kühlschränke auf der Ladefläche, die nicht gesichert waren.

Zudem war ein Lkw mit gewerblichem Schutt um 20 Prozent und der Lkw eines Entsorgungsbetriebs um rund 29 Prozent überladen. Die Fahrer und die Halter erhielten jeweils einen Punkt und Bußgelder in dreistelliger Höhe.

Alle Maßnahmen der Polizei:

In zwei Fällen wurden Strafanzeigen wegen illegalen und gefährlichen Abfalls geschrieben und in vier Fällen verstießen die Kontrollierten gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. In elf Fällen war der transportierte Abfall zu schwer oder nicht ordnungsgemäß gesichert. Außerdem wurden zwei Anzeigen nach der Gewerbeordnung, zwei nach dem Güterverkehrsgesetz und zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, da Personen gegen Sozialvorschriften, das Gefahrgutrecht oder allgemeine Verkehrsvorschriften verstießen. Des Weiteren wurde 23 Verwarngelder erhoben und ein Bericht an die Straßenverkehrsbehörde gefertigt.

Zeitgleich erfolgten zur Einsatzzeit 3190 Geschwindigkeitsmessungen. An der Eckendorfer Straße kam es zu 220 Verstößen im Verwarngeldbereich. Zudem wurden sieben Ordnungswidrigkeitanzeigen geschrieben. An der Heilbronner Straße waren es 23 Verwarngelder und vier Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizei Bielefeld zieht ein positives Fazit der Kontrollen: Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Stadt Bielefeld konnten zahlreiche Verstöße konsequent aufgedeckt und geahndet werden. Wir werden auch weiterhin regelmäßige Kontrollen im gewerblichen Verkehr durchführen, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen und illegale Beschäftigung zu bekämpfen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell