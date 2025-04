Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Unfall-Fahrer wird beleidigend

Bielefeld

Bielefeld- Sennestadt-

Sonntagnacht, 13.04.2025, fuhr ein betrunkener PKW-Fahrer auf einem Tankstellengelände gegen ein an der Zapfsäule stehendes Fahrzeug. Der Fahrer, der keinen Führerschein besitzt, beleidigte den Unfallgegner und entfernte sich anschließend zu Fuß.

Ein Zeuge rief gegen 22:10 Uhr die Polizei, nachdem sich auf dem Tankstellengelände an der Paderborner Straße, nahe dem Schopketalweg, ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Während ein 67-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock auf dem Tankstellengelände seine Zugmaschine betankte, setzte ein Fahrer seinen VW zurück und fuhr gegen den Auflieger. Nachdem der Golf-Fahrer sein Fahrzeug geparkt hatte, trat er an den Auflieger heran und riss an der Beleuchtung sowie der Kennzeichenhalterung herum. Als der 67-Jährigen zu dem VW-Fahrer trat, schrie dieser ihn an, warum er kein Licht angehabt habe und zeigte ihm den Mittelfinger. Der nach Alkohol riechende Mann verließ daraufhin zu Fuß den Tatort, während der Zeuge die Polizei informierte.

Streifenbeamte suchten anschließend die Halteranschrift des zurückgelassenen VW Golfs auf. Der 48-jährige Bielefelder öffnete erst nach wiederholtem klingeln, klopfen und lautstarken Ansprachen. Er war alkoholisiert und verhielt sich aggressiv.

Dem 48-Jährigen entnahm im Krankenhaus ein Arzt zwei Blutproben. Sein PKW wurde sichergestellt. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

