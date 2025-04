POL-BI: Mann versprüht Reizgas im Jobcenter - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Senne- BAB 2- Unbekannte wurden am Samstag, 12.04.2025, bei dem Versuch Kosmetikartikel zu stehlen, überrascht und in die Flucht geschlagen. Ein 33-jähriger Kraftfahrer hatte seinen MAN Truck mit polnischen Kennzeichen auf dem Autobahnparkplatz Obergassel, an der A 2 in Richtung Hannover, geparkt. Während er in der Fahrerkabine schlief, wurde er gegen 02:40 Uhr durch Geräusche von der ...

