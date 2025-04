Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Täter setzen Pfefferspray ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Die Polizei sucht nach zwei Fällen von Pfeffersprayeinsätzen am Samstag, 12.04.2025, Zeugen. Eine Bielefelderin erlitt auf dem Kesselbrink, sowie ein Bielefelder im Park Am Hallenbad Verletzungen.

Die Polizei wurde gegen 02:30 Uhr zum Kesselbrink gerufen, nachdem dort ein Täter mit Pfefferspray gesprüht haben sollte. Ein Zeuge berichtete den Beamten, dass gegen 01:55 Uhr das angetrunkene Opfer, eine 29-jährige Bielefelderin, auf dem Kesselbrink an einen Mann herangetreten sei und diesen angesprochen habe. Dieser habe anschließend Pfefferspray aus seiner Bauchtasche gezogen und ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Das Opfer war nicht in der Lage, weitere Angaben zu machen.

Der Zeuge beschrieb den Täter als 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 172 cm groß und von normalem Körperbau. Er trug eine Cap sowie eine Bauchtasche und war schwarz bekleidet.

Ein 19-jähriger Bielefelder hielt sich abends mit Freunden an dem Spielplatz in dem Park an der Straße Am Hallenbad auf, als gegen 22:00 Uhr eine Männergruppe dazu kam. Einer aus der Gruppe beleidigte den 19-Jährigen und ein anderer sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Das leicht verletzte Opfer wurden nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der erste Täter soll circa 17 bis 19 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er ist schlank, hat blonde Haare, eine auffällige Zahnlücke und trug einen hellen Sportanzug. Der Zweite, der Pfefferspray sprühte, soll 16 bis 17 Jahre alt und ungefähr 160 cm groß sein. Er ist stämmig, hat eine Glatze und war komplett schwarz gekleidet

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell