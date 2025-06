Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Tasche in Supermarkt entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Fuistingstraße;

Tatzeit: 12.06.2025, zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr;

Den Einkauf ihres Opfers in einem Supermarkt nutzten Diebe an der Fuistingstraße in Ahaus. Der Mann aus Ahaus legte am Donnerstagmittag während des Einkaufs seine schwarze Handgelenkstasche in den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte er dann den Diebstahl. In der geklauten Tasche befanden sich Bargeld und verschiedene Papiere.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus, (02561) 9260 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Diebe suchen ihre Opfer oft im Supermarkt, hier sind sie beschäftigt und abgelenkt. Es wird nach Produkten gesucht und Preise werden verglichen. Auch der oft dort herrschende Trubel bietet Deckung für den schnellen Griff in den Einkaufswagen oder die angehängte Tasche. Deshalb ist es wichtig, Portemonnaies direkt am Körper zu tragen. Taschen sollten auf jeden Fall verschlossen werden. So wird es den Täter deutlich erschwert, an ihre Beute zu gelangen. (pl)

