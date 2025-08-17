Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall auf dem Parkdeck

Apolda (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 15.08.2025 gegen 14:00 Uhr auf dem Parkdeck des Kaufland Marktes in Apolda. Hierbei befuhr der 83jährige Fahrer eines Pkw Skoda mit seinem Fahrzeug das Parkdeck und wurde hierbei wohl durch eine am Boden befindliche Wasserlache und dem ungünstigen Sonnenstand derart irritiert, dass er mit seinem Fahrzeug gegen ein Betonfundament fuhr. Am Fahrzeug entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden und auch das Fundament eines Lichtmastes wurde beschädigt. Der Fahrer und seine 82jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus Apolda.

