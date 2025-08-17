Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag meldete ein Zeuge aus der Peter-Cornelius-Straße eine alkoholisierte Person, welche mit einem Motorrad auf dem Weg in die Ernst-Busse-Straße sein soll. Die eingesetzten Beamten stellten den 48-jährigen Fahrzeugführer an seiner dortigen Wohnanschrift fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Da er Nachtrunk angab, wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Weiterhin war der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell