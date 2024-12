POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Osnabrück (ots) - Am Montag verschafften sich Unbekannte zwischen 15:00 und 18:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnhäusern In der Strothe und in der Straße "Hedlage". Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bohmte unter 05471/9710 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

