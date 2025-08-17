Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw in Graben gefahren

Jena (ots)

Am Samstagvormittag befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw den Landwirtschaftsweg von Sohnstedt in Richtung Möchenholzhausen. Hierbei kommt sie zu weit nach rechts und fährt über einen Abschnitt mit Schotter neben der asphaltierten Fahrbahn. Aufgrund dessen verliert sie die Kontrolle über ihren Pkw, fährt linksseitig in den Straßengraben und kollidiert mit der vorderen linken Front mit einem Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw und am Baum entstand Schaden.

