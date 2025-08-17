PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw in Graben gefahren

Jena (ots)

Am Samstagvormittag befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw den Landwirtschaftsweg von Sohnstedt in Richtung Möchenholzhausen. Hierbei kommt sie zu weit nach rechts und fährt über einen Abschnitt mit Schotter neben der asphaltierten Fahrbahn. Aufgrund dessen verliert sie die Kontrolle über ihren Pkw, fährt linksseitig in den Straßengraben und kollidiert mit der vorderen linken Front mit einem Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw und am Baum entstand Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 07:20

    LPI-J: Zwei Unfälle mit vier Verletzten an gleichem Unfallort

    Jena (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 70-jähriger Renault-Fahrer die B85 aus Großobringen kommend in Richtung Weimar. Im Gegenverkehr befanden sich zwei Motorradfahrer (28, 26 Jahre). Der Pkw-Fahrer geriet kurz nach dem Ortseingang Weimar auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit dem 28-Jährigen und unmittelbar danach mit dem 26-Jährigen. Beide Motorradfahrer kamen hierbei zu Fall. Der 28-Jährige ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:18

    LPI-J: Mehrere Verstöße samt Haftbefehl

    Weimar (ots) - Am Samstagabend kontrollierten die Beamten einen 40-Jährigen in der Erfurter Straße, welcher mit einem umgebauten Pedelec unterwegs war. Aufgrund der Manipulation änderte sich die Fahrzeugklasse, so dass es einer Fahrerlaubnis bedurft hätte. Diese konnte der Fahrer nicht vorweisen. Es lag auch kein Versicherungsschutz für das Gefährt vor. Ein Drogentest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:18

    LPI-J: Berauscht unterwegs

    Weimar (ots) - Am Freitagvormittag meldete ein Zeuge aus der Peter-Cornelius-Straße eine alkoholisierte Person, welche mit einem Motorrad auf dem Weg in die Ernst-Busse-Straße sein soll. Die eingesetzten Beamten stellten den 48-jährigen Fahrzeugführer an seiner dortigen Wohnanschrift fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Da er Nachtrunk angab, wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Weiterhin war der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren