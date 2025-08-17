Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Unfälle mit vier Verletzten an gleichem Unfallort

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 70-jähriger Renault-Fahrer die B85 aus Großobringen kommend in Richtung Weimar. Im Gegenverkehr befanden sich zwei Motorradfahrer (28, 26 Jahre). Der Pkw-Fahrer geriet kurz nach dem Ortseingang Weimar auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit dem 28-Jährigen und unmittelbar danach mit dem 26-Jährigen. Beide Motorradfahrer kamen hierbei zu Fall. Der 28-Jährige wurde durch den Unfall schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Unweit des Unfallorts fuhr während der Unfallaufnahme ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer aus Richtung Großobringen kommend in Richtung Weimar. Im Gegenverkehr befand sich ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, welcher die B85 aus Weimar kommend befuhr und nach links in die Bruno-Apitz-Straße abbiegen wollte. Der Pkw-Fahrer missachte die Vorfahrt des entgegenkommenden Pedelec-Fahrers. Es kommt zur Kollision. Der 48-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden Pkw-Insassen blieben unverletzt. Am Pkw und am Pedelec entstand Sachschaden.

