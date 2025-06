Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatzmaßnahmen auf dem Berliner Platz - 1.Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden in einem von der Kriminaldirektion Ludwigshafen bearbeiteten Verfahrenskomplex gegen zwei dringend tatverdächtige Männer im Alter von 29 und 31 Jahren Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis erlassen.

Die beiden Männer wurden am Mittwochnachmittag (25.06.2025) im Auftrag der Staatsanwaltschaft in der Innenstadt von Polizeikräften verhaftet und werden morgen (26.06.2025) dem Haftrichter vorgeführt.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurde auch ein 25-Jähriger vorläufig festgenommen, der ebenfalls im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Derzeit wird geprüft, ob auch der 25-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Darüber hinaus vollstreckten Polizeikräfte im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Durchsuchungsbeschlüsse an mehreren Wohnungen in Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie in einem Kiosk in Ludwigshafen und führten umfangreiche Kontrollmaßnahmen am Berliner Platz und der angrenzenden Innenstadt durch.

Die Dursuchungsmaßnahmen dauern aktuell weiter an. Nach aktuellem Stand wurde unter anderem Falschgeld, eine erhebliche Summe Bargeld sowie mehr als zwei Kilogramm Marihuana und mehrere hundert Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt.

Das Ermittlungsverfahren ist Teil eines ganzheitlichen Konzeptes von Kriminal- und Schutzpolizei zur Verbesserung der Sicherheitslage am Berliner Platz und der angrenzenden Innenstadt. Gleichzeitig zu den genannten Maßnahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft führten Polizeikräfte präventive Kontrollen im Bereich der Innenstadt, insbesondere am Berliner Platz, durch. Bei 38 durchgeführten Kontrollen wurde ein Messer sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, sowie drei Platzverweise erteilt.

Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik waren auch Kräfte der Bundespolizei an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminaldirektion Ludwigshafen dauern weiter an.

