Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (jan) - Am Mittwoch, den 14.05.2025, in der Zeit von 10:10 Uhr bis 10:50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in der Carl-Zeiss-Str. 2 in Harsum. Ein grauer VW Golf Plus war dort ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkt. Dieser wurde im Bereich des vorderen linken Stoßfängers und Kotflügels durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Dienststelle zu melden. Tel: 05066/9850

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell