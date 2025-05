Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 57-jähriger Exhibitionist belästigt zwei junge Damen - gleichzeitig wird 59-jähriger Exhibitionist einer vergangenen Tathandlung am selben Ort überführt.

Hildesheim (ots)

Duingen (agu) - Am Dienstagnachmittag, 13.05.2025, waren zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr am Badeufer des Bruchsees in Duingen zwei junge Damen von einem zunächst unbekannten Mann belästigt worden. Die beiden Frauen hatten ein Sonnenbad am Badestrand im nördlichen Bereich des Sees abgehalten, als sich der vollkommen unbekleidete Mann vor die beiden Damen stellte und sie zum gemeinsamen Baden aufforderte. Im weiteren Verlauf präsentierte sich der Exhibitionist vor ihnen wiederholt und demonstrativ nackt, bevor er eindeutige sexuelle Handlungen an seinem männlichen Geschlechtsteil vornahm. Nachdem er mitbekommen hatte, dass die beiden Damen mit der Polizei telefonierten, verschwand der Exhibitionist in der angrenzenden Bewaldung. Letztlich gelang es den beiden jungen Frauen jedoch, das Kfz-Kennzeichen des vom Täter genutzten Pkw abzulesen; diese Spur führte die Polizei im Anschluss zu einem 57-jährigen Mann aus dem Landkreis Holzminden, der als der gesuchte Exhibitionist identifiziert werden konnte.

Im Kontext zu diesem Vorfall konnte zeitgleich ein weiterer Exhibitionist einer sexuellen Handlung überführt werden, die sich circa einen Monat zuvor, Mitte April, ebenfalls am Ufer des Bruchsees abgespielt hatte. Seinerzeit hatte sich ein 59-jähriger Mann aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Coesfeld vor einer 60-jährigen Mutter in Begleitung ihrer 21-jährigen Tochter entblößt und vor den beiden Frauen masturbiert. Der Mann konnte durch Mutter und Tochter im Rahmen des anderweitigen heutigen Einsatzes, ebenfalls am Badeufer des Bruchsees, wiedererkannt werden, nachdem er sich nur wenige Meter entfernt von Ihnen zum Sonnenbaden platziert hatte. Gegen die beiden jeweiligen Männer wird ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Diese Straftat kann qua Gesetz nur durch männliche Personen begangen werden.

