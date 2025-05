POL-HI: Aufbruch eines Containers auf dem Kieswerk

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag (11.05.2025) kam es zwischen 23:30 Uhr abends und 08:45 Uhr morgens zu einem Einbruch in das Theater für Niedersachsen. Dabei fielen den Eindringlingen Fahrzeugschlüssel in die Hände, mit denen sie anschließend zwei Autos entwendeten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen. Nach ...

