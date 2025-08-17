LPI-J: Panzerblitzer außer Gefecht gesetzt
Jena (ots)
Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizei Jena, dass der Panzerblitzer in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena Ost mit Farbe besprüht wurde. Es handelt sich um weiße Sprühfarbe, welche direkt auf die Glasscheibe des Gerätes aufgebracht wurde, so dass die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben war. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Jena entgegen.
