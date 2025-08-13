PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Polizei Morbach verfolgt Supermotobike auf der B327 mit bis zu 180 km/h. Zeugen gesucht!

Morbach (ots)

Bereits am Samstagmorgen,09.08.2025, kam es an der B327 in Höhe der Esso Tankstelle in Morbach zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Supermotobike. Das Krad hatte sich bereits zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit zwei weiteren Krafträdern im Bereich der Esso Tankstelle festgestellt werden. Zwei Motorräder flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Ortskern Morbach. Das dritte Krad entfernte sich auf der B327 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn. Hierbei kam zu riskanten Überholmanövern und gefahrenen Geschwindigkeiten von 180 km/h. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, illegalem Kraftfahrzeugrennen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die besagten Motorräder sind im Bereich Morbach, Thalfang, Hermeskeil und Bernkastel gesichtet worden. Die Polizeiinspektion Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bzw. den gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Email: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

