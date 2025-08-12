Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in der Ortslage Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025 gegen 18:24 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen an der Ortsdurchfahrt Reinsfeld.

Der Unfallbeteiligte PKW befuhr die Hunsrückstraße kommend von der B 407 und bog linksseitig in die dortige Renusstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit zwei Fußgängerinnen, welche zu diesem Zeitpunkt die Renusstraße querten. Die Unfallbeteiligten Fußgänger wurden im Folgenden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Renusstraße kurzzeitig gesperrt.

Im Einsatz befindlich waren zwei RTW-Besatzungen, ein Notarzt sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Hermeskeil.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell