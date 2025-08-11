Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 08.08.2025 bis zum 10.08.2025

Trier (ots)

Mit insgesamt 144 erfassten Einsatzlagen (davon 42 Strafanzeigen und 26 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der Polizeiinspektion Trier. Hierbei kam es unter anderem zu folgenden Einsatzgeschehen:

Mehrere Veranstaltungen - Polizei zieht positives Fazit

Insgesamt fanden über das Wochenende verteilt vier größere Veranstaltungen statt. Unter anderem handelt es sich um die weiterhin bis zum 12.08.25 verlaufende Sektgala. Alle Veranstaltungen verliefen ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Pyrotechnik gezündet - eine Person verletzt

Trier, 09.08.2025 - Im Vorfeld des Fußballspiels zwischen dem SV Eintracht Trier und der SG Barockstadt Fulda kam es am Samstag zu einem Fanmarsch durch die Trierer Innenstadt. Während dieses Marsches zündete eine kleinere Gruppierung auf dem Weg zum Stadion Pyrotechnik. Nach dem Eintreffen am Stadion löste sich ein Teil der Gruppe vom Fanmarsch. Kurz darauf zündete in unmittelbarer Nähe dieser Personen eine Feuerwerksrakete. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und anschließend medizinisch versorgt.

Im Zusammenhang mit den Vorfällen hat die Polizei mehrere Strafverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

