POL-ME: Raub in Wohnung: Polizei ermittelt - 2507081

In Velbert sind am Mittwoch (16. Juli 2025) drei Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Amselstraße eingedrungen. Dort bedrohten sie den Bewohner unter anderem mit einer Schusswaffe, ehe sie die Wohnung durchsuchten. Die Polizei hat mit einem Hubschrauber nach den Tätern gefahndet und die Ermittlungen aufgenommen.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 18:15 Uhr hatten drei Männer die Tür eines 41-jährigen Velberters eingetreten und sich so gewaltsam Zugang in die Wohnung verschafft. Anschließend sollen die Täter den Bewohner mit einem Teleskopschlagstock und einer Schusswaffe bedroht haben, ehe sie die Wohnung augenscheinlich zielgerichtet durchsuchten. Sie entwendeten das Handy des Mannes, der bei dem Überfall unverletzt blieb, und entfernten sich anschließend ohne weitere Beute. Kurz darauf alarmierte der Velberter die Polizei.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Trio ein. Hierbei setzte sie auch einen Polizeihubschrauber ein. Leider konnten die drei Täter im Rahmen der Fahndung jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Zu ihnen liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß - circa 20 bis 25 Jahre alt - hatte ein Bandana-Tuch ums Gesicht gebunden - trug ein schwarzes Oberteil mit roten Streifen, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe - führte eine schwarze, älter wirkende Schusswaffe mit sich

Zweiter Täter:

- männlich - etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß - circa 20 bis 25 Jahre alt - hatte ein graues Bandana-Tuch über dem Mund - trug eine schwarze Basecap, ein schwarzes Oberteil mit roten Streifen, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe - führte einen Teleskopschlagstock mit sich

Dritter Täter:

- männlich - etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß - circa 20 bis 25 Jahre alt - lockige Haare - trug eine schwarze Jacke und darunter einen beigen Pullover sowie helle Schuhe

Eine der Personen sprach akzentfreies Deutsch. Zudem hatten laut des Bewohners alle drei Täter ein südländisches Erscheinungsbild. Möglicherweise sollen die Täter mit einem weißen VW Golf vom Tatort davongefahren sein.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar und Gegenstand der von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei fragt:

Wer hat die flüchtigen Personen oder das verdächtige Fahrzeug im Umfeld der Amselstraße beobachtet oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

