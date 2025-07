Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendieb zwingt Zug zur Notbremsung: Polizei ermittelt - 2507076

Velbert (ots)

In Velbert hat am Dienstag (15. Juli 2025) ein Ladendieb einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er auf seiner Flucht durch ein Gleisbett rannte und beinahe von einem Zug erfasst wurde. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise zu dem nach wie vor unbekannten Täter.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 18:30 Uhr hatte der Ladendetektiv eines Discounters an der Kamper Straße in Velbert-Langenberg einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere Lebensmittel und Bier in seinen Rucksack steckte. Anschließend versuchte der Mann, ohne zu bezahlen, an der Kasse vorbei den Laden zu verlassen.

Der Ladendetektiv sprach den Dieb daraufhin an, worauf dieser den Detektiv umstieß und in Richtung des dortigen S-Bahnhofes davonrannte. Am Bahnhof sprang der Dieb dann in das Gleisbett. Hierbei wurde er beinahe von einem heranfahrenden Zug erfasst, dessen Lokführer eine Notbremsung durchführen musste. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Flüchtige anschließend mit der S9 in Richtung Wuppertal gefahren sein.

Die inzwischen alarmierte Polizei fahndete nun ebenfalls nach dem Täter, unter anderem auch am Wuppertaler Hauptbahnhof und an weiteren Bahnhöfen auf der Strecke der S9. Leider konnte der Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Allerdings liegt zu dem Täter eine recht detaillierte Personenbeschreibung vor, durch die sich die Polizei neue Hinweise erhofft:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - circa 30 Jahre alt - schulterlange rotblonde Haare - hatte einen Oberlippen- sowie Kinnbart - unreine Haut - trug einen braunen Kapuzenpullover, eine dunkelgrüne Jacke sowie eine grüne Sporthose - führte einen grauen Rucksack mit sich

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls und eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und fragt:

Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell