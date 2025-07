POL-ME: Sturz mit E-Scooter - Ratinger lebensgefährlich verletzt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2507078

Polizei Mettmann

POL-ME: Sturz mit E-Scooter - Ratinger lebensgefährlich verletzt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ratingen (ots)

In Ratingen ist am Dienstag (15. Juli 2025) ein 63 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Da der Unfallhergang bislang noch völlig unklar ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:25 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen verunfallt aufgefundenen E-Scooter-Fahrer an der Fritz-Bauer-Straße in Ratingen informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 63-jähriger Ratinger, bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde. Daher wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er nach wie vor intensivmedizinisch behandelt wird.

Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen zum Unfallhergang ein. Demnach war der Mann mit seinem E-Scooter von einem Schrebergarten an der Spiegelglasfabrik zunächst durch Ratingen und schließlich über die Fritz-Bauer-Straße in Richtung Lintorf gefahren. Hierbei stürzte er im Bereich zwischen den Autobahnauffahrten zu Boden und fiel dabei auf den Kopf. Weshalb der Mann stürzte, ist derzeit jedoch noch völlig unklar und Gegenstand der eingeleiteten Unfallermittlungen der Polizei.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Unfall an der Fritz-Bauer-Straße beobachtet? Zudem bittet die Polizei darum, dass sich diejenigen mit der Polizei in Verbindung setzen, die den verunfallten E-Scooter-Fahrer an der Fritz-Bauer-Straße aufgefunden haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

