FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder, Pastor-Nonne-Str.

Schwelm (ots) - In der vergangenen Nacht, am 25. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Schwelm um 02:25 Uhr mit dem Stichwort "Brand im Gebäude mit mehrfacher Menschenrettung" zum Tilsiter Weg alarmiert. Aufgrund dieser Meldung wurde für die gesamte Feuerwehr Schwelm Vollalarm ausgelöst. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte von mehreren Bewohnern des Mehrfamilienhauses in Empfang genommen. Ein Bewohner ...

mehr