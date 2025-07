Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruchsversuch - Tatverdächtige festgenommen - 2507074

Langenfeld (ots)

Am Dienstagabend, 15.Juli 2025, versuchten zwei Männer, in ein Einfamilienhaus in Langenfeld einzubrechen. Die herbeigerufene Polizei war jedoch rasch vor Ort und konnte die Tatverdächtigen festnehmen.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei Langenfeld zu einem Haus in der Straße Am Brüngersbroich gerufen. Die Hausbesitzer hatten über einen ausgelösten Video-Alarm verdächtige Personen auf dem Grundstück bemerkt und die Beamtinnen und Beamten verständigt. Diese waren schnell vor Ort und konnten nach kurzer Verfolgung einen 57-jährigen Kosovaren sowie einen 56-jährigen Franzosen stellen. Beim Eintreffen der Polizei waren sie im Begriff, über eine Leiter in das Haus einzudringen.

Beide Tatverdächtige konnten keine festen Wohnsitze nachweisen und wurden daher wegen einer vorhandenen Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Nach dem Kosovaren wurde zudem wegen illegaler Einreise in den Schengen-Raum gefahndet. Derzeit wird geprüft, ob die beiden einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell