Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Faschingsumzug: Polizei musste nur punktuell einschreiten

Baden-Baden, Oos (ots)

Mehrere tausend Besucher säumten bei tollem Wetter die Umzugsstrecke des Faschingsumzugs am Dienstagnachmittag durch den Ortsteil Oos. Danach feierten mehrere hundert Gäste im Narrendorf an der Festhalle bis in die frühen Abendstunden weiter. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung weitestgehend störungsfrei. Die Einsatzkräfte mussten sich um zwei Streitereien kümmern, woraus nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung resultieren. Ein unter Alkoholeinfluss stehender 36 Jahre alter Mann soll hierbei in der Festhalle versucht haben, andere Personen anzugreifen und ferner eingesetzte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Bierflasche bedroht haben. Er wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurde ein 26-Jähriger festgenommen, gegen den seitens der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten bestand. Bei ihm konnten verschiedene Drogen aufgefunden werden, die möglicherweise auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Der Mittdreißiger wird am Nachmittag des heutigen Aschermittwochs beim Amtsgericht Baden-Baden einem Richter vorgeführt. Überdies wurde gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell