POL-OG: Gengenbach - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr, hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen grauen Opel Corsa in der Weiherfeldstraße beschädigt. Am ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel entstand am vorderen linken Eck ein Streifschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 zu melden.

