Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand - 2507070

Mettmann (ots)

Am Montag, 14. Juli 2025, brannte in Mettmann an der Schwarzbachstraße eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 9:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus gerufen. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen eine Rauchentwicklung aus der Wohnung in der zweiten Etage fest.

Dank der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr Mettmann konnte verhindert werden, dass das Feuer auf andere Wohnungen überging. In der Brandwohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise keine Personen.

Die Wohnung ist aufgrund des Brands nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch keine vor.

