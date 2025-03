Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am Bahnhof - Zeugenaufruf

Laurenburg (ots)

Am heutigen Freitag, den 07.03.2025 gegen 15:00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein fünfköpfige Gruppe Jugendlicher gemeldet, welche sich widerrechtlich Zutritt zum Bahnhofsgebäude in Laurenburg verschafft hatten und dort Inventar zerstörten. Bei einer Überprüfung vor Ort konnten zahlreiche Beschädigungen am und um das Gebäude festgestellt werden. Die Jugendlichen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Es ist möglich, dass sich diese mittels Zug von der Örtlichkeit entfernt haben. Die Polizei Diez bittet etwaige Zeugen des Geschehens sich unter der Rufnummer 06432/6010 mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

